Військові США ліквідували високопоставленого ватажка "Ісламської держави"

3 квітня було проведено військову операцію в Сирії, в результаті якої вбито лідера "Ісламської держави" Халіда Аїд Ахмада аль-Джабурі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).

Зазначається, що це стало останнім ударом по угрупуванню, яке колись наганяло страх на весь Близький Схід.

Аль-Джабурі відповідав за планування нападів "Ісламської держави" в Європі і розробив структуру керівництва угруповання, йдеться в заяві.

Внаслідок цього удару ніхто з цивільних не загинув і не був поранений, заявили в CENTCOM, додавши, що угруповання "продовжує становити загрозу для регіону і за його межами".

"Незважаючи на деградацію, угруповання залишається здатним проводити операції в регіоні і прагне наносити удари за межами Близького Сходу", - йдеться в заяві. Також додається, що смерть аль-Джабурі "тимчасово підірве здатність угруповання планувати зовнішні атаки".

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Великобританії, заявив, що аль-Джабурі був убитий під час телефонної розмови на відкритій місцевості в регіоні Ідліб в результаті удару американського безпілотника.

Центр повідомив, що аль-Джабурі, який видавав себе за сирійця, знайшов притулок у цьому районі близько 10 днів тому.

Нагадаємо, раніше іранські дрони атакували американську базу поблизу Хасаки на північному сході Сирії. Внаслідок атаки загинув американський підрядник, ще один дістав поранення, також постраждали п’ятеро американських військовослужбовців.