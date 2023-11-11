Войска РФ восстановили некоторые утраченные позиции севернее Андреевки - ISW

10 ноября российские войска продолжали атаковать украинские позиции на северном и южном флангах Бахмута и получили определенные территориальные достижения.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры показывают, что российские войска незначительно продвинулись в лесистой местности к северу от Клещиевки и восстановили некоторые ранее утраченные позиции к северу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) оттеснив украинские войска от трассы T0513.

Согласно сообщению, украинские войска продолжают удерживать позиции севернее Клищиевки по железной дороге, а заминированные территории, украинские беспилотники и огонь взаимной артиллерии усложняют российские атаки на южном фланге Бахмута.

Аналитики пишут, российские силы продолжают контратаку у Клещиевки и Берховки (непосредственно севернее Бахмута) и успешно отбросили украинские силы на несколько сотен метров от железной дороги близ Клищиевки. Отмечается, что в этом направлении действуют войска российского воздушно-десантного полка.

Российские войска также продолжают наступление у Берховского водохранилища и продвигаются дальше к западу вдоль железной дороги к северу от Бахмута.

В то же время, Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута), Ивановского (6 км западнее Бахмута), Клищиевки и Андреевки.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный очертил соображения по поводу изменений, которые должна осуществить Украина, чтобы преодолеть нынешнюю "позиционную" стадию войны.