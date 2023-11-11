Війська РФ відновили деякі втрачені позиції на північ від Андріївки - ISW

10 листопада російські війська продовжували атакувати українські позиції на північному та південному флангах Бахмута та здобули певні територіальні здобутки.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися в лісистій місцевості на північ від Кліщіївки і відновили деякі раніше втрачені позиції на північ від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) відтіснивши українські війська від траси T0513.

Згідно з повідомленням, українські війська продовжують утримувати позиції на північ від Кліщіївки за залізницею, а заміновані території, українські безпілотники та вогонь взаємної артилерії ускладнюють російські атаки на південному фланзі Бахмута.

Аналітики пишуть, російські сили продовжують контратаку біля Кліщіївки та Берхівки (безпосередньо на північ від Бахмута) і успішно відкинули українські сили на кілька сотень метрів від залізниці поблизу Кліщіївки. Зазначається, що на цьому напрямку діють війська російського повітряно-десантного полку.

Російські війська також продовжують наступ біля Берхівського водосховища та просуваються далі на захід вздовж залізниці на північ від Бахмута.

В той же час, Генштаб Збройних сил України повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Кліщіївки та Андріївки.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний окреслив міркування щодо змін, які має здійснити Україна, щоб подолати нинішню "позиційну" стадію війни.