ВСУ контратакуют в направлении Изюма, чтобы отвлечь оккупантов от Славянска, – ISW

В настоящее время Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма, чтобы отвлечь российские войска от наступательных операций в направлении Славянска, а также с целью нарушить маршруты снабжения российской армии.

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К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW) в своем оперативной оценки ситуации на фронтах по итогам дня 17 июня.

Военные аналитики отмечают, что самые ожесточенные бои продолжают идти на Донбассе, куда враг стягивает силы с других направлений, так как несет большие потери.

Россияне безуспешно пытались завести украинские войска в котел между Изюмом и Донецкой и Луганской областями, однако ВСУ смогли возобновить контрнаступление в направлении Изюма.

Кроме того, стоит отметить другие наблюдения ISW:

украинские силы и авиация наносят удары по российской логистике и укреплениям в оккупированных населенных пунктах в южных регионах, при этом локальные бои продолжаются;

российские войска продолжали перегруппировку и переброску личного состава в пределах Запорожской области для удержания оборонительных позиций вдоль линии фронта.

Ранее военные аналитики сообщали, что российские командиры не учли боевые задачи в Изюмском лесу, что привело к значительным потерям в 64-й и 38-й отдельных гвардейских мотострелковых бригадах. По неофициальным данным, там насчитывается менее 100 военнослужащих. Отметим, что ликвидацию почти всей 35-й общевойсковой армии России подтвердил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.