ЗСУ контратакують у напрямку Ізюму, щоб відвернути окупантів від Слов'янська, – ISW

Наразі Збройні сили України ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюму, щоб відвернути російські війська від наступальних операцій у напрямку Слов'янська, а також з метою порушити маршрути постачання російської армії.

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Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW) у своїй оперативній оцінці ситуації на фронтах за підсумками дня 17 червня.

Військові аналітики зазначають, що найзапекліші бої продовжують йти на Донбасі, куди ворог стягує сили з інших напрямків, оскільки зазнає великих втрат.

Росіяни безуспішно намагалися завести українські війська в котелміж Ізюмом та Донецькою та Луганською областями, проте ЗСУ змогли відновити контрнаступ у напрямку Ізюму.

Крім того, варто відзначити інші спостереження ISW:

українські сили та авіація завдають ударів по російській логістиці та укріпленням в окупованих населених пунктах у південних регіонах, при цьому локальні бої продовжуються;

російські війська продовжували перегрупування та перекидання особового складу в межах Запорізької області для утримання оборонних позицій вздовж лінії фронту.

Раніше військові аналітики повідомляли, що російські командири не врахували бойові завдання в Ізюмському лісі, що призвело до значних втрат у 64-й та 38-й окремих гвардійських мотострілецьких бригадах. За неофіційними даними, там налічується менше ніж 100 військовослужбовців. Зазначимо, що ліквідацію майже всієї 35 загальновійськової армії Росії підтвердив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.