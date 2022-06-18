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- Війна Війна
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- Політика
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ЗСУ контратакують у напрямку Ізюму, щоб відвернути окупантів від Слов'янська, – ISW
Наразі Збройні сили України ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюму, щоб відвернути російські війська від наступальних операцій у напрямку Слов'янська, а також з метою порушити маршрути постачання російської армії.
Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW) у своїй оперативній оцінці ситуації на фронтах за підсумками дня 17 червня.
Військові аналітики зазначають, що найзапекліші бої продовжують йти на Донбасі, куди ворог стягує сили з інших напрямків, оскільки зазнає великих втрат.
Росіяни безуспішно намагалися завести українські війська в котелміж Ізюмом та Донецькою та Луганською областями, проте ЗСУ змогли відновити контрнаступ у напрямку Ізюму.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, варто відзначити інші спостереження ISW:
- українські сили та авіація завдають ударів по російській логістиці та укріпленням в окупованих населених пунктах у південних регіонах, при цьому локальні бої продовжуються;
- російські війська продовжували перегрупування та перекидання особового складу в межах Запорізької області для утримання оборонних позицій вздовж лінії фронту.
Раніше військові аналітики повідомляли, що російські командири не врахували бойові завдання в Ізюмському лісі, що призвело до значних втрат у 64-й та 38-й окремих гвардійських мотострілецьких бригадах. За неофіційними даними, там налічується менше ніж 100 військовослужбовців. Зазначимо, що ліквідацію майже всієї 35 загальновійськової армії Росії підтвердив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.