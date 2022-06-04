ЗСУ ліквідували в Ізюмі майже всю 35-ту загальновійськову армію РФ, вважають в ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували інформацію про те, що майже вся 35-та загальновійськова армія знищена в Ізюмі через некомпетентність російського командування. Військові експерти вважають, що ця інформація є правдивою.

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Про це ISW повідомляє у своєму черговому огляді ситуації на фронті.

З посиланням на дані блогера milblogger відзначають, що, ймовірно, російські командири не врахували бойові завдання в Ізюмському лісі, що призвело до значних втрат у 64-й та 38-й окремих гвардійських мотострілецьких бригадах. За неофіційними даними, там налічується менше ніж 100 військовослужбовців.

У ISW вважають, що ця інформація може відповідати дійсності, тому що узгоджується з попередніми повідомленнями про російські операції та велику кількість втрат на Ізюмському напрямку.

Військові експерти також зробили кілька інших ключових висновків:

російські війська провели безуспішні атаки на південний схід і південний захід від Ізюму і на захід від Лиману, але навряд чи зможуть забезпечити великий наступ на Слов'янськ;

російські війська не змогли відновити втрачені позиції на північному сході Херсонської області та продовжували обороняти раніше зайняті позиції;

російські сили досягли незначних успіхів у східній частині Сєвєродонецька, але українські сили продовжують проводити локальні контратаки у Сєвєродонецьку та його околицях.

Напередодні Збройні сили України відбили 20% території Сєверодонецька у Луганській області. Наразі росіяни контролюють близько половини міста. При цьому українським військовим потрібна далекобійна артилерія, щоб посунути ворога, тоді й "російська піхота побіжить до кордону".