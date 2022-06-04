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ВСУ ликвидировали в Изюме почти всю 35-ю общевойсковую армию РФ, считают в ISW

ВСУ ликвидировали в Изюме почти всю 35-ю общевойсковую армию РФ, считают в ISW

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали информацию о том, что почти вся 35-я общевойсковая армия уничтожена в Изюме из-за некомпетентности российского командования. Военные эксперты считают, что эта информация правдива.

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Об этом ISW сообщает в своем очередном обзоре ситуации на фронте.

Со ссылкой на данные блогера milblogger отмечают, что, вероятно, российские командиры не учли боевые задачи в Изюмском лесу, что привело к значительным потерям в 64-й и 38-й отдельных гвардейских мотострелковых бригадах. По неофициальным данным, там насчитывается менее 100 военнослужащих.

В ISW считают, что эта информация может соответствовать действительности, потому что согласуется с предыдущими сообщениями о российских операциях и большом количестве потерь на Изюмском направлении.

Военные эксперты также сделали несколько других ключевых выводов:

  • российские войска провели безуспешные атаки к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана, но вряд ли смогут обеспечить крупное продвижение к Славянску;
  • российские войска не смогли восстановить утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области и продолжали оборонять ранее занятые позиции;
  • российские силы добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но украинские силы продолжают проводить локальные контратаки в Северодонецке и его окрестностях.
Фото 2 — ВСУ ликвидировали в Изюме почти всю 35-ю общевойсковую армию РФ, считают в ISW
Фото 3 — ВСУ ликвидировали в Изюме почти всю 35-ю общевойсковую армию РФ, считают в ISW
Фото 4 — ВСУ ликвидировали в Изюме почти всю 35-ю общевойсковую армию РФ, считают в ISW
Фото 5 — ВСУ ликвидировали в Изюме почти всю 35-ю общевойсковую армию РФ, считают в ISW
Фото 6 — ВСУ ликвидировали в Изюме почти всю 35-ю общевойсковую армию РФ, считают в ISW

Накануне Вооруженные силы Украины отбили 20% территории Северодонецка в Луганской области. Теперь россияне контролируют около половины города. При этом  украинским военным нужна дальнобойная артиллерия, чтобы подвинуть врага, тогда и "российская пехота побежит к границе".

Автор:
Вита Молодан