ВСУ контролируют треть Северодонецка - мэр

Украинские военные удерживают под контролем треть города Северодонецк Луганской области. Об этом изданию BBC сообщил начальник Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

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"На сегодняшний день идут острые уличные бои. Они сопровождаются постоянными бомбежками. Треть города контролируется вооруженными силами Украины: построена линия обороны, и в прилегающих жилых кварталах идут бои. Проводятся войсковые операции, пытаются оттеснить [российских военных]", - сказал он.

По его словам, основная проблема украинской армии в отсутствии тяжелого вооружения, поэтому Украине нуждается в дальней артиллерии и системах ПВО.

Также глава ВГА прояснил ситуацию с заводом химической промышленности “Азот”, про который мы писали ранее.

“Территория ‘Азота’ уже обстреляна и с воздуха, и тяжелой артиллерией. Вчера взорвался цех обработки аммиака, взорвался склад с отработанными химикатами, который горит уже сутки”, сказал Стрюк.

Кроме того он сообщил, что в городе нет водоснабжения и электричества уже около двух месяцев.

"У нас перебиты подводящие высоковольтные линии плюс 70% подстанций по огороду уничтожены в результате обстрелов. Если раненые, есть погибшие – в основном от артиллерийских обстрелов, которые производятся русскими войсками, потому что обстреливаются жилые кварталы. Улицы по периметру города полностью разрушены", - сказал руководитель Северодонецка.

Напомним, российские военные продолжают наносить ракетные и авиаудары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и не оставляет попыток установить контроль над городом Северодонецк. При этом, по словам главы Луганской ОВ Сергея Гайдая, украинские военные успешно сдерживают россиян в Северодонецке.

Президент Владимир Зеленский считает, что битва за Северодонецк стала одной из самых трудных за все время вооруженного конфликта.