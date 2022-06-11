ВСУ контролюють третину Сєверодонецька - мер

Українські військові утримують під контролем третину міста Сєвєродонецьк Луганської області. Про це виданню ВВС повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

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"На сьогодні йдуть гострі вуличні бої. Вони супроводжуються постійними бомбардуваннями. Третина міста контролюється збройними силами України: побудовано лінію оборони, і в прилеглих житлових кварталах йдуть бої. Проводяться військові операції, намагаються відтіснити [російських військових]", - сказав він.

За його словами, основна проблема української армії у відсутності важкого озброєння, тому Україні потребує дальньої артилерії та систем ППО.

Також голова ВЦА прояснив ситуацію із заводом хімічної промисловості "Азот", про який ми писали раніше.

“Територія 'Азоту' вже обстріляна і з повітря, і з важкої артилерії. Вчора вибухнув цех обробки аміаку, вибухнув склад із відпрацьованими хімікатами, що горить уже добу”, сказав Стрюк.

Крім того, він повідомив, що в місті немає водопостачання та електрики вже близько двох місяців.

"У нас перебиті високовольтні лінії, що підводять, плюс 70% підстанцій по городу знищені в результаті обстрілів. Якщо поранені, є загиблі - в основному від артилерійських обстрілів, які проводяться російськими військами, тому що обстрілюються житлові квартали. Вулиці по периметру міста повністю зруйновані", - сказав керівник Сєвєродонецька.

Нагадаємо, російські військові продовжують наносити ракетні та авіаудари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не залишають спроб. встановити контроль над містом Сєверодонецьк. При цьому, за словами голови Луганської ОВ Сергія Гайдая, українські військові успішно стримують росіян у Сєвєродонецьку.

Президент Володимир Зеленський Вважає, що битва за Сєвєродонецьк стала однією з найважчих за весь час збройного конфлікту.