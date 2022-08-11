ВСУ ликвидировали уже 43 тысяч российских оккупантов, - Генштаб

По состоянию на 11 августа на 169-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава русских оккупантов составляют около 43 000 человек. Данные уточняются.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 11.08 ориентировочно составляют:

личного состава – около 43000 (+200) человек ликвидировано

танков – 1846 (+14) ед.

боевых бронированных машин – 4100 (+14) ед.

артиллерийских систем – 974 (+3) ед.

РСЗО – 261 (+0) ед.

средства ПВО – 134 (+1) ед.

самолетов – 232 (+0) ед.

вертолетов – 193 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6) ед.

крылатые ракеты – 185 (+0)

корабли/катера - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3018 (+13) ед.

специальная техника – 90 (+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, американская реактивная артиллерийская система HIMARS помогает украинским защитникам еще быстрее уничтожать российские элитные войска. В частности, с помощью HIMARS ВСУ ликвидировали двух российских пилотов, которые в РФ считались одними из лучших

Отметим, большое количество раненых оккупантов, привлеченных к ведению боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории РФ. Поэтому сейчас в стране-агрессоре проводится также мобилизация медицинского персонала.