ЗСУ ліквідували вже 43 тисячі російських окупантів, - Генштаб

Станом на 11 серпня на 169-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 43 000 осіб. Дані уточнюються.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 11.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 43000 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 1846 (+14) од.

бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14) од.

артилерійських систем – 974 (+3) од.

РСЗВ - 261 (+0) од.

засоби ППО - 134 (+1) од.

літаків – 232 (+0) од.

гелікоптерів – 193 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6) од.

крилаті ракети - 185 (+0)

кораблі/катери - 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13) од.

спеціальна техніка - 90 (+1).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, американська реактивна артилерійська система HIMARS допомагає українським захисникам ще швидше знищувати російські елітні війська. Зокрема, за допомогою HIMARS ЗСУ ліквідували двох російських пілотів, які в РФ вважалися одними із найкращих

Зазначимо, велика кількість поранених окупантів, які залучені до ведення бойових дій в Україні, призвела до переповнення військових шпиталів на території РФ. Тому зараз у країні-агресорі проводиться також мобілізація медичного персоналу.