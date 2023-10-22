ВСУ отбросили россиян с западных окраин Роботиного, – ISW

ВСУ продолжают наступательные действия вблизи Бахмута Донецкой области и Мелитопольского направления. Украинские защитники отбросили россиян с западной окраины Роботиного.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 21 октября украинские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении.

В то же время, украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ отбросили российские войска с западной окраины Роботиного. Российские военные блоггеры также утверждали, что украинские войска продолжали наступление на линии Роботино-Копани и Роботино-Новопрокопка.

Один известный российский военкор утверждал, что украинские силы проводили механизированные штурмы вдоль линии Роботино-Новопрокоповка (до 2 км южнее Роботиного) с помощью до 10 танков и боевых бронированных машин.

Машовец также сообщил, что части российского 247-го воздушно-десантного полка (7-й дивизии ВДВ) отступили на несколько сотен метров в сторону Новофедоровки.

Машовец заявил, что российские войска контратаковали к западу от Вербового и продвинулись на 200 метров в соседней лесной зоне. Обозреватель добавил, что части российского 108-го полка ВДВ (7-й дивизии ВДВ) наступали в районе Новопокровки (16 км юго-восточнее Орехово) в сторону Малой Токмачки (9 км юго-восточнее Орехово).

В то же время Минобороны РФ заявило, что российские войска отбили три украинских атаки вблизи Вербового (10 км восточнее Роботиного).

Российские источники утверждали, что бои продолжаются вдоль линии Роботино - Копани, что в 5 км северо-западнее Роботино.

Машовец предположил, что российский 104-й полк ВДВ может быть слишком деградирован, чтобы воспрепятствовать продвижению украинцев в сторону Новопрокопки.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что российские войска провели перегруппировку и возобновили наступление в районе Авдеевки Донецкой области и незначительно продвинулись вперед.