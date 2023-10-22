ЗСУ відкинули росіян із західних околиць Роботиного, – ISW

ЗСУ продовжують наступальні дії поблизу Бахмута на Донеччині та на Мелітопольському напрямку. Українські захисники відкинули росіян із західної околиці Роботиного.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 21 жовтня українські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але жодного підтвердженого просування не зробили. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Водночас український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ відкинули російські війська із західної околиці Роботиного. Російські військові блогери також стверджували, що українські війська продовжували наступ на лінії Роботине-Копані та Роботине-Новопрокопівка.

Один відомий російський воєнкор стверджував, що українські сили проводили механізовані штурми вздовж лінії Роботине-Новопрокопівка (до 2 км на південь від Роботиного) за допомогою до 10 танків і бойових броньованих машин.

Машовець також повідомив, що частини російського 247-го повітряно-десантного полку (7-ї дивізії ВДВ) відступили на кілька сотень метрів у бік Новофедорівки.

Машовець заявив, що російські війська контратакували на захід від Вербового і просунулися на 200 метрів у сусідній лісовій зоні. Оглядач додав, що частини російського 108-го полку ВДВ (7-ї дивізії ВДВ) наступали в районі Новопокровки (16 км на південний схід від Оріхова) у бік Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова).

Натомість Міноборони РФ заявило, що російські війська відбили три українські атаки поблизу Вербового (10 км на схід від Роботиного).

Російські джерела стверджували, що бої тривають уздовж лінії Роботине - Копані, що до 5 км на північний захід від Роботиного.

Машовець припустив, що російський 104-й полк ВДВ може бути надто деградованим, щоб перешкодити просуванню українців у бік Новопрокопівки.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що російські війська здійснили перегрупування та відновили наступ у районі Авдіївки Донецької області та незначно просунулися вперед.