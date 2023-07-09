ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, а оккупанты попадают в ловушки (ВИДЕО)

В Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться вперед, а российские захватчики местами оказываются в ловушке.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"Бахмутское направление. Есть успехи, Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке", - отметил он.

Сырский также показал видео "прекрасной работы группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"Работает снайпер с позывным "Альфа". С 1200 метров он одним выстрелом уничтожил врага", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что во время работы снайпера за группой охотился вражеский БПЛА, который также удалось сбить.

Напомним, ранее разведка Британии сообщала, что украинские защитники продолжают успешные наступательные действия в районе города Бахмут в Донецкой области, тогда как российские оккупанты страдают от низкого боевого духа.

Кроме этого, аналитики Института изучения войны сообщали, что для того, чтобы удерживать Бахмут, российские войска стягивают силы по другим направлениям фронта. Недавно на Бахмутское направление захватчики перебросили полк из Лиманского направления.