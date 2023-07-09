ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, а окупанти потрапляють у пастки (ВІДЕО)

На Бахмутському напрямку Збройні сили України продовжують просуватися вперед, а російські загарбники місцями опиняються в пастці.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці", - зазначив він.

Сирський також показав відео "чудової роботи групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Працює снайпер з позивним "Альфа". З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога", - підкреслив Сирський.

Він додав, що під час роботи снайпера за групою полював ворожий БПЛА, який також вдалося збити.

Зауважимо, раніше розвідка Британії повідомляла, що українські захисники продовжують успішні наступальні дії в районі міста Бахмут у Донецькій області, тоді як російські окупанти потерпають від низького бойового духу.

Окрім цього, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що для того, щоб утримувати Бахмут, російські війська стягують сили з інших напрямків фронту. Нещодавно на Бахмутський напрямок загарбники перекинули полк з Лиманського напрямку.