Япония и США создадут системы перехвата российских гиперзвуковых ракет

Правительства Японии и США планируют совместно разработать ракеты для перехвата гиперзвукового оружия, разрабатываемого Россией, Китаем и Северной Кореей.

Об этом сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, цель такого сотрудничества — усиление подготовки к угрозам, на которые затрудняются ответить существующей сети противоракетной обороны.

Высокопоставленные должностные лица, которым известно о намерениях США и Японии, ожидают, что соглашения будут достигнуты на японско-американском саммите 18 августа.

"Правительства Японии и США стремятся разработать новую ракету-перехватчик в течение 10 лет", - говорится в сообщении.

Разработка станет второй совместной работой Токио и Вашингтона в сфере противоракетной обороны после SM3 Block 2A, которая была завершена в 2017 году.

Гиперзвуковое оружие может развивать скорость в пять раз выше скорости звука, и летит на низкой высоте по нерегулярным траекториям, что затрудняет его обнаружение имеющимися радарами и перехват.

Известно, что Китай провел успешный испытательный запуск ракеты в июле 2021 года, а Россия использовала такой тип оружия во время вторжения в Украину. Северная Корея также проводила повторные испытания запуска с сентября 2021 года и некоторые аналитики считают, что образцы в январе 2010 года летели с максимальной скоростью около 10 Махов.

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