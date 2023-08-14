Японія та США створять системи перехоплення російських гіперзвукових ракет — ЗМІ

Уряди Японії та США планують спільно розробити ракети для перехоплення гіперзвукової зброї, яку розробляють Росія, Китай та Північна Корея.

Про це повідомила японська газета Yomiuri з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, ціль такої співпраці — посилення підготовки до загроз, на які важко відповісти існуючій мережі протиракетної оборони.

Високопосадовці, яким відомо про наміри США і Японії, очікують, що угоди буде досягнуто на японсько-американському саміті 18 серпня.

"Уряди Японії та США прагнуть розробити нову ракету-перехоплювач протягом 10 років", — йдеться у повідомленні.

Розробка стане другою спільною роботою Токіо і Вашингтона у сфері протиракетної оборони після SM3 Block 2A, яка була завершена у 2017 році.

Гіперзвукова зброя може розвивати швидкість у п’ять разів вищу за швидкість звуку, і летить на низькій висоті за нерегулярними траєкторіями, що ускладнює її виявлення наявними радарами та перехоплення.

Відомо, що Китай провів успішний випробувальний запуск ракети в липні 2021 року, а Росія використала такий тип зброї під час вторгнення в Україну. Північна Корея також проводила повторні випробування запуску з вересня 2021 року, і деякі аналітики вважають, що зразки в січні 2010 року летіли з максимальною швидкістю близько 10 Мах.

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