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За сутки ВСУ ликвидировали 1030 российских оккупантов

За сутки ВСУ ликвидировали 1030 российских оккупантов

По состоянию на 7 февраля на 349-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 133 190 человек, что на 1030 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24 февраля ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 133 190 (+1030) человек ликвидировано,
  • танков - 3245 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 6443 (+28) ед,
  • артиллерийских систем - 2232 (+1) ед,
  • РСЗО - 461 (+0) ед,
  • средства ПВО - 227 (+0) ед,
  • самолетов - 294 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5107 (+3) ед,
  • специальная техника – 208 (+5).

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, кладбище, которое использует для захоронений российский ЧВК "Вагнер", наемники которого воюют в Украине, стремительно вырос в размерах за последние несколько месяцев.

Отметим, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправляет завербованных зэков на передовую в качестве пушечного мяса. Из примерно 50 тысяч наемников только 10 тысяч воюют на передовой в Украине. Остальные убиты, ранены или дезертировали.

Автор:
Светлана Манько