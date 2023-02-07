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За сутки ВСУ ликвидировали 1030 российских оккупантов
По состоянию на 7 февраля на 349-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 133 190 человек, что на 1030 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Так, общие боевые потери противника от 24 февраля ориентировочно составляют:
- личного состава - около 133 190 (+1030) человек ликвидировано,
- танков - 3245 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 6443 (+28) ед,
- артиллерийских систем - 2232 (+1) ед,
- РСЗО - 461 (+0) ед,
- средства ПВО - 227 (+0) ед,
- самолетов - 294 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),
- крылатые ракеты – 796 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5107 (+3) ед,
- специальная техника – 208 (+5).
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
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