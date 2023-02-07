За добу ЗСУ ліквідували 1030 російських окупантів

Станом на 7 лютого на 349-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 133 190 осіб, що на 1030 загарбників більше порівняно з попередньою добою.

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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24 лютого орієнтовно становлять:

особового складу - близько 133 190 (+1030) осіб ліквідовано,

танків - 3245 (+14) од,

бойових броньованих машин - 6443 (+28) од,

артилерійських систем - 2232 (+1) од,

РСЗВ - 461 (+0) од,

засоби ППО - 227 (+0) од,

літаків - 294 (+0) од,

гелікоптерів - 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1958 (+0),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5107 (+3) од,

спеціальна техніка - 208 (+5).

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК "Вагнер", найманці якої воюють в Україні, стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців.

Зазначимо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправляє завербованих зеків на передову у якості гарматного м'яса. З приблизно 50 тисяч найманців наразі лише 10 тисяч воюють на передовій в Україні. Інші вбиті, поранені або дезертирували.