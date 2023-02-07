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- Війна Війна
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- Політика
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За добу ЗСУ ліквідували 1030 російських окупантів
Станом на 7 лютого на 349-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 133 190 осіб, що на 1030 загарбників більше порівняно з попередньою добою.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24 лютого орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 133 190 (+1030) осіб ліквідовано,
- танків - 3245 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 6443 (+28) од,
- артилерійських систем - 2232 (+1) од,
- РСЗВ - 461 (+0) од,
- засоби ППО - 227 (+0) од,
- літаків - 294 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1958 (+0),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5107 (+3) од,
- спеціальна техніка - 208 (+5).
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
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