Задачи "со звездочкой" для украинского судопроизводства на пути в Евросоюз

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Основным критерием соответствия является принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Необходимым также будет завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета правосудия и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Разбалансированная и малоэффективная деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, судебной системы и других публичных институций привела к необходимости скорейших решительных шагов в направлении минимизации коррупции и существенного повышения темпов социально-экономического роста страны.

По утверждению подавляющего большинства иностранных инвесторов в Украине, наибольшими препятствиями для иностранных инвестиций в Украину распространенная коррупция и недоверие к судебной системе. Поэтому требования Еврокомиссии по обеспечению гарантий демократии, верховенства права, прав человека и защите нацменьшинств обычно справедливы. Ведь одним из основных аспектов любой правовой страны является возможность защитить нарушенные права компетентным судом. Это обеспечивает инвестиционную привлекательность и возможность цивилизованно с наименьшими рисками вести бизнес.

Затянувшаяся на годы судебная реформа оказывает губительное влияние на развитие страны, поскольку в целом страна теряет привлекательность для потенциальных инвесторов, которые не проявляют желания инвестировать в условиях нестабильного рынка и низкого уровня защищенности в правовом поле. Конкурсные процедуры на должности судей длятся годы и не нашли своего логического завершения полным наполнением штата сотрудников.

На сегодняшний день бизнес, как и физлица фактически не защищены должным образом. К факторам негативного влияния доверия к судебной ветви власти можно отнести: изменчивую судебную практику; чрезмерная загруженность судей, влияющая на качество судопроизводства, а также продолжительность рассмотрения дел и значительное превышение сроков изготовления решений.

Поэтому остается только надеяться, что бесконечное реформирование судебной системы наконец-то завершится и украинские суды смогут гарантировать право каждого лица на надлежащую защиту в разумные сроки, что, безусловно, положительно повлияет на развитие государства в целом.

Следовательно, есть и необходимость обеспечения прозрачной процедуры назначения судей Конституционного Суда Украины с целью недопущения на должности политически зависимых лиц, которые могли бы иметь приверженность любым политическим предпочтениям, лоббируя определенные интересы или подвергаться влиянию при выполнении возложенных на них обязанностей.

Для этого следует изменить процедуру назначения судей, изменив ее коренным образом, соблюдая регламент предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков. Основная цель – создать штат, призвание которого исключительно защита Конституции Украины и прав человека. Делегировать кандидатов и формировать состав будут международные организации и собрания судей в отставке с первого состава КС.

Квалификационная комиссия будет формировать список кандидатов (по представлению Президента, парламента и съезда судей) на основе конкурсной комиссии и будет дополнять каждый год. Отбирать судей КСУ будет Единая квалификационная комиссия, принимающая решение 2/3 голосов своих членов.

Безусловно, юридическое сообщество ожидает также скорейшего возобновления нормальной работы ВККС Украины, так как формирование состава комиссии позволит стабилизировать работу судебной системы и снять чрезмерную нагрузку на судей. Ожидается также возобновление процедуры рассмотрения ВРП жалоб.

14 июля 2021 года Верховная Рада Украины внесла изменения в закон «О Высшем совете правосудия», которым был создан новый независимый орган – Этический совет, который должен оценивать добродетель всех кандидатов в ВРП, а также провести одноразовую оценку всех действующих членов ВРП на соответствие их критериям профессиональной этики и добродетели.

Несмотря на военное положение и нестабильную ситуацию в стране, в результате агрессии РФ, Этический совет уже провел собеседования с действующими членами ВРП, а также продолжил проведение собеседований с кандидатами для доукомплектования ВРП в полномочный состав. Далее Этический совет может рекомендовать субъектам назначения – Президенту, Верховной Раде и съездам судей, адвокатов, ученых, прокуроров – назначить в ВРП 10 или более кандидатов из числа 33.

Назначение именно 10 кандидатов на должности членов СРП сделает орган полномочным и разблокирует процедуры увольнения, отстранения судей и рассмотрения дисциплинарных жалоб. Для этого следует внести изменения в закон, где на время военного положения разрешить субъектам назначения назначить на должности ВРП всех кандидатов, рекомендованных Этическим советом, на все имеющиеся вакантные должности.

Такой порядок, по моему мнению, будет полностью соответствовать Конституции Украины и целям судебной реформы: в состав ВРП попадут только добропорядочные кандидаты, рекомендованные Этическим советом, что обеспечит эффективность начатой Президентом Зеленским судебной реформы, важной для успешной европейской интеграции Украины.

Кроме того, Украина должна срочно подготовить закон о нацменьшинствах. Поскольку, как говорится в заключении Венецианской комиссии, закон о государственном языке создает основания для дискриминации национальных меньшинств. В рекомендациях украинским властям советуют отменить положения закона о языке, которые "предусматривают дифференцированное отношение к языкам коренных народов, языкам национальных меньшинств, являющихся официальными языками ЕС, и языков национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС».

Кроме этого, предлагают "рассмотреть возможность отмены механизма санкций" за нарушение норм языкового закона или "по крайней мере, ограничить его только до нарушений в общественной сфере и относительно крайних случаев", пересмотреть ЗУ «О государственном языке» и изъять норму, в которой говорится об ответственности, установленную за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах. Таким образом, необходимо пересмотреть закон о государственном языке и подготовить закон о нацменьшинствах, привлекая к консультациям все заинтересованные стороны, в том числе представителей национальных меньшинств и коренных народов.

Гарантирование национальным меньшинствам Украины права на свободное развитие, использование и защиту языков будет соответствовать содержанию международных договоров Украины и обеспечит выполнение рекомендаций Венецианской комиссии.

Ряд этих мер будет стратегическим шагом вперед в направлении минимизации коррупции, повышения темпа социально-экономического роста страны и обеспечит успешный евроинтеграционный процесс.

Фото: ua.depositphotos.com