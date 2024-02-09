Заместитель Лапутиной будет временно руководить Минветеранов

Обязанности министра по делам ветеранов будет временно исполнять 37-летний Александр Порхун, ранее бывший первым заместителем министра Юлии Лапутиной.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Выполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины временно поручено Александру Владимировичу Порхуну", - написал он.

Кто такой Александр Порхун

Александр Порхун – военный, бывший командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады. Герой Украины. Награжден орденом "Золотая Звезда".

В 2017 году вместе с участниками боевых действий основал общественную организацию "Спортивно-стрелковый клуб "Купол" и общественную организацию "Ассоциация ветеранов и участников боевых действий "Купол".

С февраля 2019 года – председатель Общественной организации "Союз Героев Украины", которую основал вместе с Героем Украины Игорем Герасименко в декабре 2018 года.

С 22 апреля 2020 г. назначен на должность первого заместителя Министра по делам ветеранов Украины.

Увольнение Лапутиной

7 февраля Верховная Рада на своем заседании поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной. Профильный Комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства. Сама же министерша не пришла на голосование.

5 февраля Лапутина подала в Верховную Раду заявление об отставке с поста министра по делам ветеранов Украины.

В марте 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил полковнику Службы безопасности Украины Юлии Лапутиной воинское звание генерал-майора

Владимир Зеленский прокомментировал заявление об отставке Лапутина. По его словам, это вопрос исключительно менеджмента, ведь Украине нужна сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере.