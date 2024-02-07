Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Лапутину

7 февраля Верховная Рада на своем заседании поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 302 народных избранника.

Более того, профильный Комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства.

"Все выступая, как от власти так и оппозиции, разносили в выступлениях министра", - отметил Железняк.

Он добавил, что сама уже экс-министр даже не пришла на отчет.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала заявление об отставке

Напомним, в Верховную Раду поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины.

В своем вечернем обращении Владимир Зеленский прокомментировал заявление об отставке Лапутиной. По его словам, это вопрос исключительно менеджмента, ведь Украине нужна сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере.

Лапутина занимала должность главы Министерства по делам ветеранов с 18 декабря 2020 года.

В течение 2010-2012 годов Лапутина была заместителем начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

В 2014 году в составе первой объединенной группы СБУ она работала в оккупированном Краматорске, занималась разведкой, сбором и передачей информации. После освобождения Краматорска от пророссийских формирований инициировала акцию "Краматорск - это Украина", которую подхватили в других городах.