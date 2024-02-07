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Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів Лапутіну
7 лютого Верховна Рада на своєму засіданні підтримала відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк
За його словами, за відповідне рішення проголосували 302 народних обранця.
Більш того, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Всі виступаючи, як і від влади так і опозиції, розносили у виступах міністра", - зазначив Железняк.
Він додав, що сама, вже ексміністр навіть не прийшла на звіт.
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна подала заяву про відставку
Нагадаємо, до Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України.
У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський прокоментував заяву про відставку Лапутіної. За його словами, це питання виключно менеджменту, адже Україні потрібні сила, свіжа енергія і достатнє лідерство в кожній сфері.
Лапутіна займала посаду голови Міністерства у справах ветеранів з 18 грудня 2020 року.
Протягом 2010-2012 років Лапутіна була заступником начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.
У 2014 році у складі першої об'єднаної групи СБУ вона працювала в окупованому Краматорську, займалася розвідкою, збором та передачею інформації. Після звільнення Краматорська від проросійських формувань ініціювала акцію "Краматорськ — це Україна", яку підхопили в інших містах.