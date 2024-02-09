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Заступник Лапутіної тимчасово керуватиме Мінветеранів

Заступник Лапутіної тимчасово керуватиме Мінветеранів
Тимчасовим керівником Мінветеранів призначено Олександра Порхуна. Фото: Аrmyinform

Обов’язки міністра у справах ветеранів тимчасово виконуватиме 37-річний Олександр Порхун, який раніше був першим заступником міністра Юлії Лапутіної.

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Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Виконання обов’язків міністра у справах ветеранів України тимчасово доручено Олександру Володимировичу Порхуну", - написав він.

Хто такий Олександр Порхун

Олександр Порхун – військовий, колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади. Герой України. Нагороджений орденом “Золота Зірка”.

У 2017 році разом з учасниками бойових дій заснував громадську організацію "Спортивно-стрілецький клуб "Купол" та громадську організацію "Асоціація ветеранів та учасників бойових дій "Купол".

З лютого 2019 року — голова Громадської організації "Спілка Героїв України", яку заснував разом із Героєм України Ігорем Герасименком у грудні 2018 року.

З 22 квітня 2020 року призначений на посаду першого заступника Міністра у справах ветеранів України. 

Звільнення Лапутіної

7 лютого Верховна Рада на своєму засіданні підтримала відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної. Профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. Сама ж міністерка не прийшла на голосування.

5 лютого Лапутіна подала до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра у справах ветеранів України.

У березні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв полковнику Служби безпеки України Юлії Лапутіній військове звання генерал-майора

Володимир Зеленський прокоментував заяву про відставку Лапутіної. За його словами, це питання виключно менеджменту, адже Україні потрібні сила, свіжа енергія і достатнє лідерство в кожній сфері.

Автор:
Тетяна Гойденко