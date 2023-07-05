Зеленский образовал военные администрации в Гуляйполе и еще девяти общинах Запорожской области

Президент Владимир Зеленский образовал военные администрации в еще 10 общинах Запорожской области. Об этом говорится в указе главы государства №374 от 5 июля.

В частности, в Васильевском районе создана Великобелозерская сельская ВА, в Мелитопольском районе - Веселовская, Мирненская и Акимовская поселковые, Константиновская, Новоуспеновская и Александровская сельские ВА, а в Пологовском районе - Гуляйпольская городская, Малиновская и Федоровская сельская ВА. Одновременно с этим президент назначил и руководителей новообразованных администраций.

Так, начальником Великобелозерской ВА назначен Юрий Рыбалка, Веселовской - Сергей Кутьев, Константиновской - Валерия Павленко, Мирненской - Владимир Морозовский, Новоуспеновской - Максим Борисенко, Александровскоя - Алена Чмиль, Акимовской - Александр Правосуд, Гуляйпольской - Сергей Ярмак, Малиновской - Владимир Шиш, Федоровской – Игорь Шевченко.

Из этих лиц только Ярмак, Правосуд, Шиш и Рыбалка являются действующими главами общин, избранными на местных выборах 2020 года. Таким образом, в настоящее время в Запорожской области предусмотрено уже 37 военных администраций на местном уровне, а всего по Украине – 181.

Напомним, что 7 апреля Зеленский образовал в Запорожской области сразу 19 военных администраций, в том числе в Орехове и в оккупированных сейчас Россией городах Энергодар, Днепрорудное, Каменка-Днепровская и Молочанск.