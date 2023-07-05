Зеленський утворив військові адміністрації в Гуляйполі та ще дев'яти громадах Запорізької області

Президент Володимир Зеленський утворив військові адміністрації у ще 10 громадах Запорізької області. Про це йдеться в указі глави держави №374 від 5 липня.

Зокрема, у Василівському районі створено Великобілозерську сільську ВА, в Мелітопольському районі - Веселівську, Мирненську та Якимівську селищні, Костянтинівську, Новоуспенівську та Олександрівську сільські ВА, а в Пологівському районі - Гуляйпільську міську, Малинівську та Федорівську сільські ВА. Одночасно з цим президент призначив і керівників новоутворених адміністрацій.

Так, начальником Великобілозерської ВА призначено Юрія Рибалку, Веселівської - Сергія Кутьєва, Костянтинівської - Валерію Павленко, Мирненської - Володимира Морозовського, Новоуспенівської - Максима Борисенка, Олександрівської - Альону Чміль, Якимівської - Олександра Правосуда, Гуляйпільської - Сергія Ярмака, Малинівської - Володимира Шиша, Федорівської - Ігоря Шевченка.

З цих осіб лише Ярмак, Правосуд, Шиш та Рибалка є чинними головами громад, обраними на місцевих виборах 2020 року. Таким чином, наразі в Запорізькій області передбачено вже 37 військових адміністрацій на місцевому рівні, а всього по Україні - 181.

Нагадаємо, що 7 квітня Зеленський утворив у Запорізькій області відразу 19 військових адміністрацій, зокрема в Оріхова та в окупованих наразі Росією містах Енергодар, Дніпрорудне, Кам'янка-Дніпровська та Молочанськ.