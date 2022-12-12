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Зеленский предложил Байдену созвать Глобальный саммит мира
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. В ходе разговора Зеленский выступил с инициативой созыва глобального саммита мира.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.
Зеленский отметил , что Украина стремится достичь мира, и отметил важность консолидации международных усилий для достижения этой цели.
"Именно для этого во время саммита G20 президент Украины представил формулу мира, которая предусматривает десять критически важных шагов, реализация которых позволит прекратить войну. Президент Украины очертил видение украинской стороны относительно дальнейшей работы в этом важном направлении и выступил с инициативой созыва Глобального саммита мира", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Зеленский также проинформировал о последствиях российского ракетного террора и призвал Байдена сделать все возможное, чтобы помочь защитить мирное население Украины и ее критическую инфраструктуру.
Напомним, президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины.