Зеленський запропонував Байдену скликати Глобальний саміт миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом. Під час розмови Зеленський виступив з ініціативою скликання глобального саміту миру.

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Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

Зазначається, що Зеленський наголосив, що Україна прагне досягти миру, та відзначив важливість консолідації міжнародних зусиль для досягнення цієї мети.

"Саме задля цього під час саміту G20 Президент України представив формулу миру, яка передбачає десять критично важливих кроків, реалізація яких дасть змогу припинити війну. Президент України окреслив бачення української сторони щодо подальшої роботи в цьому важливому напрямі та виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський поінформував про наслідки російського ракетного терору і закликав Байдена зробити все можливе, щоб допомогти захистити мирне населення України та її критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ із території України.