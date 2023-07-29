Зеленский приехал на позиции Сил специальных операций на Бахмутском направлении (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский 29 июля посетил передовые позиции Сил специальных операций на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, отметить их силу", - отметил он.

Зеленский сообщил, что заслушал доклад командира и пообщался с военными.

"Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь – только со временем, но выполнение вами, ребята, задач ради Украины действительно героическое", - подчеркнул президент.

Бои за Бахмут: что известно

В Минобороны сообщали, что российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции и оттянуть украинские силы из Бахмутского направления. Для этого они еще в середине июля начали активное наступление на Купянском направлении и пытаются прорвать оборону. Пока врагу это не удается, но там очень сложная ситуация.

По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, Россия потеряла значительные ресурсы в боях за Бахмут, которые стали для врага самой дорогой операцией во время этой войны, но сейчас Бахмут – ловушка для захватчиков, поскольку они не могут там полноценно передвигаться и выйти, поскольку все высоты вокруг контролируются ВСУ.