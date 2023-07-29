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Зеленський приїхав на позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку (ВІДЕО/ФОТО)

зеленський, бахмут, війна
Володимир Зеленський спілкується з військовими на Бахмутському напрямку. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 29 липня відвідав передові позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку у Донецькій області.

Про це він повідомив в Telegram.

"Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу", - зазначив він.

Зеленський повідомив, що заслухав доповідь командира та поспілкувався з військовими.

"Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне", - наголосив президент.

Пресслужба Офісу президента повідомила, що Зеленський побував у командному пункті тактичних груп ССО у Часовому Яру. 

Глава держави привітав військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ зі святом та вручив державні нагороди.

Зеленський, зокрема, нагородив воїнів відзнакою президента України "Хрест бойових заслуг", орденами Богдана Хмельницького І ступеня та вручив цінні подарунки.

Фото 2 — Зеленський приїхав на позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку (ВІДЕО/ФОТО)
Фото 3 — Зеленський приїхав на позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку (ВІДЕО/ФОТО)
Фото 4 — Зеленський приїхав на позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку (ВІДЕО/ФОТО)
Фото 5 — Зеленський приїхав на позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку (ВІДЕО/ФОТО)
Фото 6 — Зеленський приїхав на позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку (ВІДЕО/ФОТО)

Бої за Бахмут: що відомо

У Міноборони повідомляли, що російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції та відтягнути українські сили з Бахмутського напрямку. Для цього вони ще в середині липня розпочали активний наступ на Куп’янському напрямку і намагаються прорвати оборону. Наразі ворогу це не вдається, але там дуже складна ситуація.

За інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Росія втратила значні ресурси у боях за Бахмут, які стали для ворога найдорожчою операцією під час цієї війни, але зараз Бахмут - пастка для загарбників, оскільки вони не можуть там повноцінно пересуватися і вийти, оскільки всі висоти навколо контролюються ЗСУ.

Автор:
Ніна Комащенко