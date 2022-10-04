Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Об этом пишет CNN.

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Издание ссылается на представителя Белого дома, который сообщил о факте таких переговоров утром во вторник, 4 октября, однако не рассказал о чем говорили президенты.

CNN отмечает, что переговоры состоялись накануне того, как США готовится заявить о новом пакете помощи Украине на 625 млн долларов. Этот пакет будет включать в себя ракетные системы HIMARS, а также гаубицы и боезапас.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что в следующий пакет военной помощи на 625 млн долларов от США для Украины, возможно, будут включены 4 HIMARS, боеприпасы, мины, а также противоминные устройства.

Вашингтон планирует начать выделять Украине $1,5 млрд в месяц для поддержки ее финансов, а также намерена убедить ЕС поступить так же. США провели ряд переговоров по этой теме, в частности в последнее время с представителями Европейского Союза. По итогам Белый дом призвал ЕС сделать больше для поддержки Украины.