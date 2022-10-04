Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом. Про це пише CNN.

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Видання посилається на представника Білого дому, котрий повідомив про факт таких переговорів зранку у вівторок, 4 жовтня, проте не розповів про що говорили президенти.

CNN зазначає, що переговори відбулися напередодні того як США готується заявити про новий пакет допомоги Україні на 625 млн доларів. Цей пакет включатиме ракетні системи HIMARS, а також гаубиці та боєзапас.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомлили, що у наступний пакет військової допомоги на 625 млн доларів від США для України, можливо, будуть включені 4 HIMARS, боєприпаси, міни, а також протимінні пристрої.

Вашингтон планує почати виділяти Україні $1,5 млрд на місяць для підтримки її фінансів, а також має намір переконати ЄС вчинити так само. США провели низку переговорів на цю тему, зокрема в останній час з представниками Європейського Союзу. За підсумками Білий дім закликав ЄС зробити більше для підтримки України.