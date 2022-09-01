Зеленский распустил украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу

Президент Владимир Зеленский отменил свои указы, касающиеся делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в указе главы государства №621 от 1 сентября. В частности, им признан утратившим силу указ от 5 мая 2020 года об образовании делегации и утверждении ее состава, а также указы о дальнейших кадровых изменениях в составе делегации.

Напомним, что согласно последней редакции состава украинской делегации в ТКГ, в нее входили бывший президент Леонид Кравчук, депутаты Верховной Рады Андрей Костин (ныне генпрокурор), Александр Мережко, Галина Третьякова, советник Офиса президента Виктория Страхова и заместитель министра обороны Александр Полищук.

Напомним, что Кравчук, возглавлявший указанную делегацию, скончался еще 10 мая. Однако сама она после 24 февраля не вела никакой деятельности из-за фактической потери смысла существования в результате полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Трехсторонняя контактная группа была создана в июне 2014 года в качестве рабочего органа для решения оперативных вопросов, требовавших взаимодействия сторон военного конфликта на Донбассе, в частности в рамках нее было достигнуты в сентябре 2014 года так называемые первые, а в феврале 2015 года – вторые Минские соглашения, которые имели целью прекращение войны, однако так и не были реализованы.