Зеленський розпустив українську делегацію у ТКГ щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський скасував свої укази, що стосувалися делегації України для участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

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Про це йдеться в указі глави держави №621 від 1 вересня. Зокрема, ним визнано таким, що втратив чинність указ від 5 травня 2020 року про утворення делегації та затвердження її складу, а також укази про подальші кадрові зміни у складі делегації.

Нагадаємо, що згідно з останньою редакцією складу української делегації у ТКГ, до неї входили колишній президент Леонід Кравчук, депутати Верховної Ради Андрій Костін (нині генпрокурор), Олександр Мережко, Галина Третьякова, радник Офісу президента Вікторія Страхова та заступник міністра оборони Олександр Поліщук.

Нагадаємо, що Кравчук, який очолював зазначену делегацію, помер ще 10 травня. Однак сама вона після 24 лютого не вела жодної діяльності через фактичну втрату сенсу існування внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії до України.

Тристороння контактна група була створена у червні 2014 року в якості робочого органу для рішення оперативних питань, які вимагали взаємодії сторін військового конфлікту на Донбасі, зокрема в рамках неї було досягнуто в вересні 2014 року так званих перших, а в лютому 2015 року - других Мінських угод, які мали на меті припинення війни, однак так і не були реалізовані.