Зеленский собирал Военный кабинет: обсудил "отдельные шаги" с Будановым и упомянул тех, кто "готовится пойти в бой"

Зеленский провел в пятницу заседание Военного кабинета с участием главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

На мероприятии, по его словам, присутствовали и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, командующие войсками на активных направлениях и, как дал понять президент, командиры конкретных подразделений, которые он сейчас не может назвать.

"Военный кабинет. Наши командующие – генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. И наши командиры на конкретных направлениях активных действий – пока не называю фамилий: всему свое время. Наше движение вперед – это самое важное. Каждый наш воин, каждый наш новый шаг, каждый метр освобожденной от врага украинской земли – это самое важное. И был Буданов – отдельные шаги", - сказал президент.

Он традиционно поблагодарил всех, кто сейчас в бою ради Украины, но также поблагодарил и "всех, кто готовится пойти в бой" и тех, кто "так сильно, мощно нам помогает".

Отметим, что заседание Военного кабинета является особым форматом работы президента с руководителями сектора обороны и разведкой, который был активизирован относительно недавно. В частности, Зеленский сообщал о таких заседаниях 13 апреля, а также 2 и 18 мая.