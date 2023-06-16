Зеленський збирав Військовий кабінет: обговорив "окремі кроки" з Будановим та згадав тих, хто "готується увійти в бій"

Зеленський провів у п'ятницю засідання Військового кабінету за участі головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

На заході, за його словами, були присутні й начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, командувачі військ на активних напрямках та, як дав зрозуміти президент, командири конкретних підрозділів, які він зараз не може назвати.

"Військовий кабінет. Наші командувачі – генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій – поки не називаю прізвищ: усьому свій час. Наш рух уперед – це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше. І був Буданов – окремі кроки", - сказав президент.

Він традиційно подякував усім, хто зараз у бою заради України, але також подякував і "всім, хто готується увійти в бій" та тим, хто "так сильно, потужно нам допомагає".

Зазначимо, що засідання Військового кабінету є особливим форматом роботи президента з керівниками сектору оборони та розвідкою, який було активізовано відносно нещодавно. Так, Зеленський повідомляв про такі засідання 13 квітня, а також 2 та 18 травня.