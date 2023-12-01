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Зеленский уволил главу Константиновки
Президент Владимир Зеленский решил уволить начальника Константиновской городской военной администрации Донецкой области Алексея Рослова. Об этом говорится в распоряжении главы государства №204 от 1 декабря.
О причинах такого решения пока неизвестно. Судя по официальному сайту самого общества, последней активностью Рослова было подписание 27 ноября распоряжения, которыми он обязал руководителей всех организаций и предприятий в общине организовать вручение повесток военнообязанным в ТЦК и проконтролировать их прибытие туда.
Отметим, что Рослова Зеленский назначил руководить Константиновкой еще 10 апреля 2022 года. Образованная тогда в этом городе военная администрация была одной из первых на местном уровне в Украине.
Всего же в Донецкой области их 36 и они охватывают всю не оккупированную Россией часть области. Константиновка же является третьим по величине (после Краматорска и Славянская) городом на этой территории.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Перед этим, 28 ноября, Зеленский распоряжением №199 уволил Анатолия Григоренко с должности начальника Куриловской сельской военной администрации Харьковской области.
Вместо него президент 1 декабря распоряжением №205 назначил Александра Баулина. Отметим, что территория этой общины граничит с Купянском, в том числе с тех сторон, откуда в последние месяцы пытается наступать российская армия. В свою очередь, юго-восточная часть Константиновской общины также является территорией активных боевых действий и определенные ее участки контролируются оккупантами.