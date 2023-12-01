Зеленський звільнив очільника Костянтинівки

Президент Володимир Зеленський вирішив звільнити начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Донецької області Олексія Рослова. Про це йдеться у розпорядженні глави держави №204 від 1 грудня.

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Про причини такого рішення наразі невідомо. Судячи з офіційного сайту самої громади, останньою активністю Рослова було підписання 27 листопада розпорядження, якими він зобов'язав керівників всіх організацій та підприємств у громаді організувати вручення повісток військовозобов'язаним до ТЦК та проконтролювати їх прибуття туди.

Зазначимо, що Рослова Зеленський призначив керувати Костянтинівкою ще 10 квітня 2022 року. Утворена тоді у цьому місті військова адміністрація була однією з перших на місцевому рівні в Україні.

Всього ж наразі у Донецькій області їх 36 і вони охоплюють усю не окуповану Росією частину області. Костянтинівка ж є третім за величиною (після Краматорська й Слов'янська) містом на цій території.

Перед цим, 28 листопада Зеленський розпорядженням №199 звільнив Анатолія Григоренка з посади начальника Курилівської сільської військової адміністрації Харківської області.

Замість нього президент 1 грудня розпорядженням №205 призначив Олександра Бауліна. Зазначимо, що територія цієї громади межує з Куп'янськом, зокрема з тих боків, звідки останніми місяцями намагається наступати російська армія. В свою чергу, південно-східна частина Костянтинівської громади теж є територією активних бойових дій і певні її ділянки наразі контролюються окупантами.