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"Жесткий, насколько возможно": Трюдо прокомментировал текст декларации G20
Для того чтобы текст итоговой декларации G20, был столь жестким, насколько возможно, многое сделано. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Укринформ".
При этом глава канадского правительства отметил, что если бы это зависело только от него, декларация была бы более жесткой.
"G20 – чрезвычайно разрозненная группа, мы многое сделали, чтобы текст был настолько жестким, насколько возможно. Сейчас важно объединиться и давить на государства, которые не разделяют наши ценности, и мы продолжим делать это", – сказал Трюдо.
Саммит G20: что написали об Украине
На саммите "Большой двадцатки", состоявшемся 9-10 сентября в Индии, страны группы согласовали совместную декларацию, где упомянули войну в Украине, но не осудили РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, было указано, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН, а также воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью захвата территорий и т.п.
Также отмечена недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия (без конкретизации страны, которая угрожает этим). Констатировалось, что в вопросе "украинского кризиса были разные взгляды и оценки ситуации".
Кроме того, в G20 подчеркнули, что мирное разрешение конфликтов и усилия по разрешению кризисов, а также дипломатия и диалог "имеют решающее значение".
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что "Большой двадцатке" нечем гордиться в части декларации касательно российской агрессии. Среди прочего в МИДе хотели бы видеть формулировку "война против Украины" вместо "война в Украине" и указание именно на Россию, а не "все государства" как нарушителя базовых принципов ООН.