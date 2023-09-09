"Нечем гордиться": В МИД Украины "исправили, приблизив к реальности" итоговую декларацию G20

Украина недовольна содержанием итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" в Индии в части, касающейся российской агрессии против нее. Как написал на своей странице в Facebook спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, в случае участия в мероприятии Украины другие его участники поняли бы ситуацию лучше.

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"G20 приняла итоговую декларацию. Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время в части по агрессии России против Украины "Группе двадцати" нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию", - отметил дипломат.

Он добавил, что принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда, а также опубликовал исправление формулировок декларации, обнародованных ранее информагентством Reuters, которые были бы "более приближены к реальности".

В частности, в МИДе хотели бы видеть формулировку "война против Украины" вместо "война в Украине" и указание именно на Россию, а не "все государства" как нарушителя базовых принципов ООН.

В упомянутой декларации, как сообщило Reuters, "относительно войны в Украине" указано, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН в целости, все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью приобретения территорий против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства.

Также отмечается недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия (без конкретизации угрожающей этим страны), а также констатируется, что в вопросе "украинского кризиса были разные взгляды и оценки ситуации".

В документе также упоминается, что мирное разрешение конфликтов и усилия по разрешению кризисов, а также дипломатия и диалог "имеют решающее значение", а "сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны". Кроме того, он призывает Россию и Украину обеспечить немедленные и беспрепятственные поставки зерна, продуктов питания и удобрений из России и Украины.

При этом принятие консенсусной декларации G20 до этого было под большим вопросом, поскольку западные страны ранее настаивали на резком осуждении России, в то время как другие требовали сосредоточиться на более широких экономических вопросах.

Отметим также, что среди прочих экономико-политических вопросов в документе указывается, в частности, необходимость ускорения усилий по постепенному прекращению использования угольной энергетики, содействия недорогому кредитованию для развивающихся стран для поддержания их перехода к низким уровням углеродных выбросов и усилий по утроению мощностей возобновляемых источников энергии во всем мире до 2030 года.