"Немає чим пишатися": У МЗС України "виправили, наблизивши до реальності" підсумкову декларацію G20

Україна незадоволена змістом підсумкової декларації саміту "Великої двадцятки" у Індії в частині, яка стосується російської агресії проти неї. Як написав на своїй сторінці у Facebook спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у випадку участі в заході України інші його учасники зрозуміли б ситуацію краще.

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"G20 ухвалила підсумкову декларацію. Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії Росії проти України "Групі двадцяти" немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію", - зазначив дипломат.

Він додав, що принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи, а також опублікував виправлення формулювань декларації, оприлюднених раніше інформагентством Reuters, які б були "більш наближеними до реальності".

Зокрема, у МЗС хотіли б бачити формулювання "війна проти України" замість "війна в Україні" та вказівку саме на Росію, а не "всі держави" як порушника базових принципів ООН.

У згаданій декларації, як повідомило Reuters, "щодо війни в Україні" вказано, що всі держави мають діяти відповідно до цілей та принципів Статуту ООН в цілості, всі держави повинні утримуватися від загрози силою або її застосування з метою набуття територій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави.

Також зазначається неприпустимість застосування чи загрози застосування ядерної зброї (без конкретизації країни, яка цим погрожує), а також констатується, що в питанні "української кризи були різні погляди та оцінки ситуації".

У документі також згадується, що мирне вирішення конфліктів та зусилля щодо вирішення криз, а також дипломатія та діалог "мають вирішальне значення", а "сьогоднішня епоха не повинна бути епохою війни". Окрім цьго, він закликає Росію та Україну забезпечити негайні та безперешкодні поставки зерна, продуктів харчування та добрив з Росії та України.

Ухвалення консенсусної декларації G20 до цього було під великим питанням, оскільки західні країни раніше наполягали на різкому засудженні Росії, тоді як інші вимагали зосередитися на ширших економічних питаннях.

Серед інших економіко-політичних питань у ньому вказується, зокрема, необхідність прискорення зусиль з поступового припинення використання вугільної енергетики, сприяння недорогому кредитуванню для країн, що розвиваються, для підтримки їх переходу до низьких рівнів вуглецевих викидів та зусиль з потроєння потужностей відновлюваних джерел енергії в усьому світі до 2030 року.