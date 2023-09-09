Ердоган закликає G-20 задовольнити вимоги Росії щодо "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає кількох лідерів “Великої 20” задовольнити певні вимоги Росії , щоб спробувати відновити угоду, яка дозволила поставки українського зерна та знизила світові ціни на продовольство.

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Про ц пише видання Вloomberg.

Як повідомили люди, знайомі з ходом переговорів, Ердоган, який допомагав у створенні оригінальної Чорноморської зернової ініціативи у 2022 році, намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G-20 у Нью-Делі цими вихідними.

Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, Туреччина прагне відновити поставки згідно з угодою за підтримки ООН, з якої Москва вийшла в липні, але Ердогану не вдалося переконати президента Росії Володимира Путіна приєднатися до угоди на переговорах у Сочі.

Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства та добрив лондонським Lloyd's і відновити підключення Москви до системи SWIFT для міжнародних платежів.

США та їхні союзники відкидають заяви Росії про те, що санкції обмежують експорт продукції з Москви, і поки що опираються закликам послабити санкції.

Кілька європейських дипломатів заявили, що Росія відхилила запропонований ООН компроміс, який мав би створити дочірню компанію державного фермерського банку "Россільгоспбанк", який потрапив під санкції, і дозволити використовувати SWIFT. За їх словами, Туреччина під час зустрічей часто згадує про стан зернових переговорів.

При цьому, Анкара намагається дійти консенсусу у спробі відновити угоду, сказав індійський чиновник.

Туреччина заявляє, що спосіб відновити угоду полягає в послабленні деяких санкцій, які, як стверджує Москва, перешкоджають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запчастини, заявили турецькі чиновники.

"І щоб додати образи до шкоди, Росія пропонує 1 мільйон тонн зерна африканським країнам у пародії на щедрість. Який цинізм і зневага до африканських країн, коли ми знаємо, що Чорноморська угода наразі забезпечила понад 30 мільйонів тонн експорту, в основному до найбільш уразливих країн", — сказав президент Європейської ради Шарль Мішель у коментарях на відкритті саміту.

Нагадаємо, що раніше німецьке видання Bild повідомило, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 28 серпня відправив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову листа, повідомивши, що ООН готова піти на виконання всіх умов Росії для відновлення "зернової угоди", яка гарантувала вільний прохід суден Чорним морем у порти на узбережжі Одеської області.

Джерело фото: ua.depositphotos.com