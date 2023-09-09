Эрдоган призывает G-20 удовлетворить требования России по "зерновому соглашению"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает нескольких лидеров "Большой 20" удовлетворить определенные требования России, чтобы попытаться возобновить соглашение, которое позволило бы поставки украинского зерна и снизило мировые цены на продовольствие.

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Об этом пишет издание Вloomberg.

Как сообщили люди, знакомые с ходом переговоров, Эрдоган, помогавший в создании оригинальной Черноморской зерновой инициативы в 2022 году, пытается провести закрытые встречи с лидерами во время саммита G-20 в Нью-Дели в эти выходные.

Хотя усилия Турции вряд ли окажут влияние на союзников Украины в США и Европе, Турция стремится возобновить поставки согласно соглашению при поддержке ООН, из которого Москва вышла в июле, но Эрдогану не удалось убедить президента России Владимира Путина присоединиться к соглашению на переговорах в Сочи.

Турция просит мировых лидеров содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений лондонским Lloyd's и возобновить подключение Москвы к системе SWIFT для международных платежей.

США и их союзники исключают заявления России о том, что санкции ограничивают экспорт продукции из Москвы, и пока опираются призывам ослабить санкции.

Несколько европейских дипломатов заявили, что Россия отклонила предложенный ООН компромисс, который должен создать дочернюю компанию попавшего под санкции государственного фермерского банка "Россельхозбанк" и разрешить использовать SWIFT. По их словам, Турция во время встреч часто упоминает о состоянии зерновых переговоров.

При этом Анкара пытается прийти к консенсусу в попытке возобновить соглашение, сказал индийский чиновник.

Турция заявляет, что способ возобновить соглашение заключается в ослаблении некоторых санкций, которые, как утверждает Москва, препятствуют импортированию сельскохозяйственного оборудования, такого как тракторы или запчасти, заявили турецкие чиновники.

"И чтобы добавить обиды во вред, Россия предлагает 1 миллион тонн зерна африканским странам в пародии на щедрость. Каков цинизм и пренебрежение к африканским странам, когда мы знаем, что Черноморское соглашение обеспечило более 30 миллионов тонн экспорта, в основном в наиболее уязвимые страны ", - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель в комментариях на открытии саммита.

Напомним, что ранее немецкое издание Bild сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 августа отправил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо, сообщив, что ООН готова пойти на выполнение всех условий России для возобновления "зернового соглашения", гарантировавшего свободный проход судов Черным морем в портах на побережье Одесской области.

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