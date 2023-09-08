"Приглашение к агрессии": В МИД Украины жестко отреагировали на предложения ООН к РФ по "зерновой сделке"

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что ослабление санкций против России в обмен на возобновление действия Черноморской зерновой инициативы лишь поощрит РФ к дальнейшему международному шантажу. Об этом написал на своей странице в Facebook спикер ведомства Олег Николенко.

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"Позиция украинской стороны остается неизменной: ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа", - отметил он.

По словам дипломата, международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не "усиливать ее чувство безнаказанности и поощрять новую агрессию", предлагая уступки.

"Украина как один из гарантов глобальной продовольственной безопасности готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности, в страны Африки и Азии, как в рамках Черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем", - добавил он.

Напомним, что ранее немецкое издание Bild сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 августа отправил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо, сообщив, что ООН готова пойти на выполнение всех условий России для возобновления "зернового соглашения", гарантировавшего свободный проход судов по Черному морю в порты на побережье Одесской области.

Среди предложений ООН упомянут обход отключения от системы SWIFT Россельхозбанка через привлечение его дочерней компании и введение страхования с участием компании Lloyd's российских грузовых кораблей от потенциальных украинских атак в Черном и Азовском морях.

Также Гутерриш предложил содействие частичному возвращению замороженных активов российских производителей удобрений и разрешение на швартовку в портах ЕС российских кораблей с продовольствием и удобрениями.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк после этого заявил, что ООН превратилась в главного лоббиста режима Владимира Путина, а проталкивая идею снятия санкций с России за экспорт украденного у Украины зерна в разгар войны, Гутерриш хочет признать ракетные удары по портам (не защищенным сейчас, с точки зрения РФ, "зерновым соглашением") эффективным инструментом достижения политических целей.