"Заохочує до агресії": В МЗС України жорстко відреагували на пропозиції ООН до РФ задля поновлення "зернової угоди"

В Міністерстві закордонних справ України наголошують, що послаблення санкцій проти Росії в обмін на відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи лиш заохотить РФ до подальшого міжнародного шантажу. Про це написав на своїй сторінці у Facebook спікер відомства Олег Ніколенко.

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"Позиція української сторони залишається незмінною: послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу", - зазначив він.

За словами дипломата, міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов’язань, а не "посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії", пропонуючи поступки.

"Україна як один із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом", - додав він.

Нагадаємо, що раніше німецьке видання Bild повідомило, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 28 серпня відправив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову листа, повідомивши, що ООН готова піти на виконання всіх умов Росії для відновлення "зернової угоди", яка гарантувала вільний прохід суден Чорним морем у порти на узбережжі Одеської області.

Серед пропозицій ООН згадано обхід відключення від системи SWIFT Россільгоспбанку через задіяння його дочірньої компанії та запровадження страхування за участю компанії Lloyd's російських вантажних кораблів від потенційних українських атак у Чорному та Азовському морях.

Також Гутерріш запропонував сприяння частковому поверненню заморожених активів російських виробників добрив та дозвіл на швартування в портах ЄС російських кораблів із продовольством та добривами.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк після цього заявив, що ООН перетворилася на головного лобіста режиму Володимира Путіна, а проштовхуючи ідею зняття санкцій з Росії за експорт вкраденого в України зерна у розпал війни, Гутерріш хоче визнати ракетні удари по портах (не захищених нині, з точки зору РФ, "зерновою угодою") ефективним інструментом досягнення політичних цілей.