"Жорсткий, наскільки можливо": Трюдо прокоментував текст декларації G20

Для того, щоб текст підсумкової декларації G20, був настільки жорстким, наскільки можливо, багато зроблено. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає "Укрінформ".

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При цьому очільник канадського уряду зазначив, що якби це залежало лише від нього, декларація була б більш жорсткою.

"G20 – надзвичайно розрізнена група, ми багато зробили, аби текст був настільки жорстким, наскільки можливо. Зараз важливо об’єднатися й тиснути на держави, які не поділяють наші цінності, й ми продовжимо робити це", – сказав Трюдо.

Саміт G20: що написали про Україну

На саміті "Великої двадцятки", який відбувся 9-10 вересня в Індії, країни групи погодили спільну декларацію, де згадали війну в Україні, але не засудили РФ.

Зокрема, було вказано, що всі держави мають діяти відповідно до цілей та принципів Статуту ООН, а також утримуватися від загрози силою або її застосування з метою захоплення територій тощо.

Також зазначено неприпустимість застосування чи загрози застосування ядерної зброї (без конкретизації країни, яка цим погрожує). Констатувалося, що в питанні "української кризи були різні погляди та оцінки ситуації".

Крім того, в G20 наголосили, що мирне вирішення конфліктів та зусилля щодо вирішення криз, а також дипломатія та діалог "мають вирішальне значення".

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що "Великій двадцятці" немає чим пишатися в частині декларації щодо російської агресії. Серед іншого в МЗС хотіли б бачити формулювання "війна проти України" замість "війна в Україні" та вказівку саме на Росію, а не "всі держави" як порушника базових принципів ООН.