Канада призначила нового посла в Україні

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про призначення Наталії Цмоць послом Канади в Україні.

Про це 24 серпня повідомила пресслужба МЗС.

Жолі на посаді посла Канади в Україні замінить Ларису Галадзу.

"Вона є професійним експертом по Україні з багатим досвідом та розумінням багатогранної підтримки Канади країні, включаючи реалізацію Канадою демократичних програм до незаконної російської анексії Криму, створення операції UNIFIER та канадський моніторинг українських виборів після президентської кампанії 2015 року", — йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що завдяки дипломатичній місії новопризначеного посла "Канада зможе продовжувати підтримувати Україну у цей скрутний час та у довгостроковій перспективі".

Що відомо про нового посла Канади в Україні

Після вторгнення Росії в Україну в 2014 році Цмоць у МЗС Канади відповідала за розробку першої програми з безпеки в Україні. Документ передбачав підтримку запуску операції з навчання українських військослужбовців UNIFIER.

Цмоць розмовляє українською, як вважають в канадському уряді, має глибокі зв'язки з українською громадою в Україні та Канаді, а також готова допомогти поглибити зв'язки двох країн на всіх рівнях.

Нагадаємо, уряд Канади запустив тимчасову міграційну програму для громадян України в березні 2022 року. Тоді канадська влада наголосила, що на відміну від умов для переселення до Канади як біженця та на постійне місце проживання, програма CUAET не має обмежень на кількість заяв на отримання візи, роботи та навчання.

Нещодавно Оттава анонсувала нову імміграційну програму для українських переселенців. Вона дасть змогу возз'єднатися сім'ям, які розділені між двома країнами.