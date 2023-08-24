Канада назначила нового посла в Украине

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о назначении Натальи Цмоць послом Канады в Украине.

Об этом 24 августа сообщила пресс-служба МИД.

Жоли в должности посла Канады в Украине заменит Ларису Галадзу.

"Она является экспертом по вопросам Украины и имеет богатый опыт и понимание многосторонней канадской поддержки, в том числе внедрение программ по развитию демократии до незаконной аннексии Россией Крыма, начало операции UNIFIER и мониторинга Канадой выборов в Украине после президентской кампании 2015 года", — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что благодаря дипломатической миссии новоназначенного посла "Канада сможет продолжать поддерживать Украину в это тяжелое время и в долгосрочной перспективе".

Что известно о новом после Канады в Украине

После вторжения России в Украину в 2014 году Цмоць в МИД Канады отвечала за разработку первой программы по безопасности в Украине. Документ предусматривал поддержку запуска операции по обучению украинских военнослужащих UNIFIER.

Цмоць разговаривает по-украински, как считают в канадском правительстве, имеет глубокие связи с украинской общиной в Украине и Канаде, а также готова помочь углубить связи двух стран на всех уровнях.

Напомним, правительство Канады запустило временную миграционную программу для граждан Украины в марте 2022 года. Тогда канадские власти отметили, что в отличие от условий для переселения в Канаду как беженца и на постоянное место жительства, программа CUAET не имеет ограничений на количество заявлений на получение визы, работы и обучения.

Недавно Оттава анонсировала новую иммиграционную программу для украинских переселенцев. Она позволит воссоединиться семьям, разделенным между двумя странами.