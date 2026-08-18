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Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в августе 2026 (инфографика)

Ивано-Франковск
Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Ивано-Франковска по состоянию на август 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в августе 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 21%, тогда как двухкомнатные квартиры подорожали на 32%, а цена трехкомнатных квартир подскочила на 51%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало августа 2026 года аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале июля в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 18 000 грн, то к середине августа средняя цена аренды «однушек» поднялась до 20 200 грн, то есть на 12,2%.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (желтый график) — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000–22 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (около 48) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в августе 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на август 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 000 грн — именно по такой цене выставлено 22% всех однокомнатных квартир.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в августе 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске — август 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске остается стабильной. В начале июля 2026 года средняя цена аренды двухкомнатных квартир составляла 20 300 грн, а к середине августа рынок аренды предлагает 24 700 грн в месяц, то есть на 21,7% больше.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000–25 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 61) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в августе 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на август 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 22 800 грн — именно по такой цене выставлено 17,2% всех двухкомнатных квартир.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в августе 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске — август 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По сравнению с предыдущим месяцем цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске изменилась, но незначительно. В начале июля 2026 года аренда «трешки» стоила в среднем около 25 400 грн, а к середине августа цена значительно поднялась до 31 400 грн, то есть на 23,6%.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 40 000–45 000 грн. Больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (около 12) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в августе 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на август 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 26 400 грн — именно по такой цене выставлено 20% всех трехкомнатных квартир.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в августе 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске — август 2026
Инфографика: m2bomber

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