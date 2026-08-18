Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Ивано-Франковска по состоянию на август 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в августе 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 21%, тогда как двухкомнатные квартиры подорожали на 32%, а цена трехкомнатных квартир подскочила на 51%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало августа 2026 года аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале июля в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 18 000 грн, то к середине августа средняя цена аренды «однушек» поднялась до 20 200 грн, то есть на 12,2%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (желтый график) — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000–22 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (около 48) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 000 грн — именно по такой цене выставлено 22% всех однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске — август 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске остается стабильной. В начале июля 2026 года средняя цена аренды двухкомнатных квартир составляла 20 300 грн, а к середине августа рынок аренды предлагает 24 700 грн в месяц, то есть на 21,7% больше.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000–25 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 61) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 22 800 грн — именно по такой цене выставлено 17,2% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске — август 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По сравнению с предыдущим месяцем цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске изменилась, но незначительно. В начале июля 2026 года аренда «трешки» стоила в среднем около 25 400 грн, а к середине августа цена значительно поднялась до 31 400 грн, то есть на 23,6%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 40 000–45 000 грн. Больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (около 12) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 26 400 грн — именно по такой цене выставлено 20% всех трехкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске — август 2026

Инфографика: m2bomber

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