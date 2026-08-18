Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у серпні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Івано-Франківська станом на серпень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у серпні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 21%, тоді як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 32%, а ціна трикімнатних квартир підскочила на 51%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Станом на початок серпня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську не змінилася порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку липня в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 18 000 грн, то на середині серпня середня ціна оренди «однушок» піднялася до 20 200 грн, тобто на 12,2%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську (жовтий графік) — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 20 000–22 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 48) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на серпень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 18 000 грн — саме за такою ціною виставлено 22% усіх однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську залишається сталою. На початку липня 2026 середня ціна на оренду двокімнатних квартир становила 20 300 грн, а на середині серпня ринок оренди пропонує 24 700 грн за місяць, тобто на 21,7%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську (червоний графік) — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 20 000–25 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 61) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на серпень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 22 800 грн — саме за такою ціною виставлено 17,2% усіх двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Порівняно з попереднім місяцем ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську змінилася, але незначно. На початку липня 2026 оренда «трьошки» вартувала в середньому близько 25 400 грн, а на середину серпня ціна значно піднялася до 31 400, тобто на 23,6%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську (синій графік) — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 40 000–45 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 12) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на серпень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 26 400 грн — саме за такою ціною виставлено 20% усіх трикімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

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